Auto prallt in Bad Wurzach gegen Laternenmast

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer, der am Sonntag gegen 15.30 Uhr von der Bundesstraße 465 zwischen der Ravensburger Straße und dem Leprosenberg abkam und gegen einen Laternenmast prallte. Das teilt die Polizei mit.

Nach eigenen Angaben musste der Fahrer zwei Katzen ausweichen. Durch das Fahrmanöver überfuhr er erst einen Radweg, geriet in eine Hecke und prallte in der Folge gegen die Laterne. Der 49-jährige Daimler-Lenker begab sich aufgrund seiner erlittenen Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung, heißt es weiter.

Der Bauhof kümmerte sich nach Unfall um den abgerissenen Mast und die offenliegenden Leitungen. Insgesamt entstand ein Schaden von 7000 Euro. Am Daimler entstand Totalschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste.