Auto prallt gegen Verkehrsschild

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in Bad Wurzach Unfallflucht begangen. Dieser bog laut Polizei zuvor an der Einmündung des Josef-Schmid-Wegs in Arnach in die St.-Ulrich-Straße ein und prallte dort gegen das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Informationen zum Verursacher liegen der Polizei bislang nicht vor. Ob ein Zusammenhang mit der etwa 50 Meter entfernten Verkehrsunfallflucht am Sonntag gegen 1 Uhr besteht, ist derzeit nicht bekannt.