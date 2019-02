Auto prallt gegen Schneepflug

Rund 21 000 Euro Gesamtsachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 11 Uhr auf der K 7920 ereignet hat. Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Aichstetten-Häberlings kommend in Richtung Bad Wurzach-Seibranz. Als ihm kurz vor Talacker ein Räumfahrzeug entgegen kam, bremste er auf der glatten Fahrbahn zu stark ab und kam in einer Rechtskurve ins Schleudern. Hierbei prallte er zunächst gegen die Schneepflugkante, danach gegen das hintere Rad des Räumfahrzeuges, heißt es im Polizeibericht. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.