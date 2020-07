Auto prallt gegen Sattelzug

Ein Mercedes ist am Dienstagabend auf der Landesstraße 317, kurz nach Arnach, mit einem parkenden Sattelzug zusammengestoßen. Der Mercedesfahrer kam laut Polizeibericht gegen 21 Uhr aus Richtung Humberg und bog am Ende des Gemeindeverbindungsweges nach rechts in die Landstraße ab. Circa 50 Meter nach der Einmündung kam der 38-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dort stehenden Lastwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.