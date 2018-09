Auto in der Jörgstraße mutwillig beschädigt

Zerkratzt hat ein noch unbekannter Täter einen Pkw Suzuki in der Jörgstraße in Bad Wurzach. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Samstagmittag.

Der Wagen wurde laut Polizeibericht rundum an der Karosserie beschädigt. Ebenso wurde mit einem Messer alle vier Reifen zerstochen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Hinweise zu Tat und Täterschaft werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 erbeten.