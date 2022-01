Am Sonntag ist um kurz nach 16.30 Uhr ein Pkw in der Josenstraße im Bad Wurzacher Ortsteil Gospoldshofen in Brand geraten.

Der Motorraum des BMW begann nach Polizeiangaben zu rauchen, als der Besitzer des Wagens ihn im Hof parken wollte. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache dafür sein, heißt es im Bericht weiter. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer löschen.