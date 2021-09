Auf einen am Straßenrand stehenden Traktor mit Anhänger ist am Donnerstag kurz vor 9 Uhr in der Gospoldshofer Straße in Bad Wurzach ein Autofahrer aufgefahren.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jeep-Lenker abgelenkt, weshalb er das abgestellte Fahrzeug nicht bemerkt hatte. Der Schaden, der durch die Kollision entstand, wird auf etwa 13 000 Euro geschätzt.