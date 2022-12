Auto brennt am frühen Morgen

An der Festhalle Haidgau hat am frühen Freitagmorgen ein Pkw gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, dürfte ein technischer Defekt an dem Mercedes die Ursache für den Brandausbruch gewesen sein. Der Fahrer des Wagens hatte ihn gegen 0.30 Uhr an der Halle abgestellt, schon etwa eine halbe Stunde später stand der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Haidgau und Bad Wurzach löschten die Flammen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Ein Pkw-Anhänger der neben dem Daimler abgestellt war, wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Während der Sachschaden am Hänger auf rund 300 Euro beziffert wird, dürfte am Pkw Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden sein.