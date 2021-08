Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist laut Polizeibericht am Mittwochmorgen zwischen 5 und 13 Uhr an einem Audi entstanden, der auf einem Parkplatz in der Oberlandstraße geparkt war. Ein unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug im Heckbereich. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07564/20 13 um Hinweise.