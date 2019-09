Auszubildende beginnen bei Stadt und Kurbetrieb

Vor Kurzem hat Bürgermeisterin Alexandra Scherer sechs neue Auszubildende bei einem gemeinsamen Termin begrüßen können. Drei von ihnen haben bei der Stadtverwaltung angefangen, zwei beim städtischen Kurbetrieb und eine Auszubildende beim Kindergarten in Arnach, wie es in der Pressemitteilung heißt.

„Die Ausbildung von Fachkräften ist uns als Arbeitgeber ein wichtiges Anliegen, auch um unsere eigene Zukunft mit zu sichern“, betonte Scherer beim gemeinsamen Fototermin am Montag. Bei der Ausbildung solle dabei in erster Linie praxisnah eine gute Grundlage für den späteren Berufsweg geschaffen werden. Den neuen Auszubildenden wünschte die Bürgermeisterin Offenheit und den Mut, Dinge anzusprechen. „Natürlich erwartet Sie in den nächsten Monaten und Jahren viel Neues, was es zu Lernen gilt. Wir freuen uns aber genauso über Hinweise, wenn Ihnen etwas auffällt, wo wir selbst vielleicht noch Optimierungsbedarf haben.“

Bereits zum 1. August begonnen hat Dana Gut die Ausbildung zur Hotelfachfrau im Kurbetrieb. Ebenfalls Hotelfachfrau lernen wird Elvira Dick (Eintritt zum 1. September). Zum gleichen Zeitpunkt gestartet sind Hannah Zell (Dienstanfängerpraktikum gehobener Dienst), Melanie Brick und Pascal Schuppan (beide Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten) bei der Stadtverwaltung. Und Maria Dilger absolviert beim Kindergarten Arnach eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin.