Ausstellung Wiesengeflüster

Im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried ist die poetische Fotoausstellung „Wiesengeflüster“ von Valerie Forster zu sehen. In der Ausstellung rückt die oberschwäbische Fotografin und Buchautorin das Thema „Blumenwiese“ in den Mittelpunkt und zeigt ihre Naturfotografien und Kurzgeschichten in einer neuen Komposition.

Valerie Forster liebt es in der Natur zu sein, sie zu beobachten und von ihr zu lernen. Für ihre Arbeit bietet dies immer wieder neue Inspirationen. Die Künstlerin fotografiert ihre Motive mit ihrem eigenen meditativ-malerischen Stil. In ihren Kurzgeschichten nähert sie sich den Geschöpfen mit Phantasie und Feingefühl. Valerie Forster lässt Tiere und Pflanzen, ja die ganze Natur zu uns Menschen sprechen, wir dürfen so an ihren Geheimnissen, Ängsten und Weisheiten teilhaben.

Die Ausstellung ist im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried bis 17. Juli 2022 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Als Begleitveranstaltung zur Ausstellung gibt es am Sonntag, 10. Juli 2022, um 9:30 Uhr die Führung „Pfeifengras und Poesie“ mit Valerie Forster. Dabei liest die Autorin aus ihren dreibändigen Naturinterpretationen, während die Teilnehmer/innen Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt des Wurzacher Rieds von Moorführerin Sabrina Schiller erfahren. Anmeldung zur Veranstaltung: anmeldung@wurzacher-ried.de oder 07564-302190. Weitere Informationen www.wurzacher-ried.de.