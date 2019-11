Ausstellung „Aquarelle“ wird eröffnet

Die 230. Kunstausstellung wir am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr in Bad Wurzach eröffnet. Maria Schad aus Bad Wurzach stellt ihre Aquarelle aus. Zur Ausstellungseröffnung, die musikalisch von Peter Schad umrahmt wird, sind alle Interessierten eingeladen. Die Ausstellung findet im Maria Rosengarten, Rosengarten 3, in den Räumen der Stadtbücherei im zweiten Obergeschoss statt. Sie ist bis zum 6. Januar 2020 während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen. Geöffnet ist am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, am Freitag von 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.