Auftritt begeistert durch große Vielfalt

Wie facettenreich der Liederkranz Eintürnen ist, hat man vergangenen Sonntag in St. Martin in Eintürnenberg erleben können. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche begrüßte Vorstand Josef Bodenmiller die Zuhörer zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit und bedankte sich, dass so vielen eine Auszeit aus dem Vorweihnachtstrubel wichtig sei.

Seit mehr als 30 Jahren ist das Kirchenkonzert am dritten Adventssonntag eine lieb gewonnene Tradition des Liederkranzes, dessen mehr als 90 Sänger ein Altersspektrum von sechs bis 80 Jahren aufweisen. In der durch unzählige Kerzen in eine stimmungsvolle Atmosphäre eingehüllten Kirche begannen mit „Jugendchorios“ die Jüngsten unter Leitung von Daniela Apel mit Isabell Fesseler am Klavier. Zwischen kindgerechten Liedern brachten sie ihre Ungeduld beim Warten auf Weihnachten zum Ausdruck und erheiterten das Publikum mit einem Gedicht über die Weihnachtsmaus. Sie brachten aber auch einen nachdenklich stimmenden Text zu Gehör, dem im Laufe des Konzerts weitere folgen sollten.

Im Anschluss an die Jüngsten brillierte Silvia Schmid-Wenke mit ihrem Akkordeon. Die „Variationen über ein französisches Volkslied“, nämlich „Ah, vous dirai-je, Maman“, dessen Melodie man von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ kennt, bargen viele technische Schwierigkeiten und waren sehr verschieden: von verspielten Klängen über zarte, gefühlvolle Passagen bis hin zum dramatischen Ende. Der auf Schmid-Wenke folgende „Gemischte Chor“ unter der Interimsleitung von Wolfgang Schmid hat sich innerhalb des Liederkranzes dem etwas traditionelleren Repertoire verschrieben, das sehr abwechslungsreich dargeboten wurde. Mal stimmungsvoll-getragen, mal ganz piano in „Luleise Gottessohn“, mal engelsgleich, indem nur die Frauenstimmen sangen, mal kraftvoll, indem nur die Männer ihren Part hatten und mal mit Begleitung durch Julian Tress am Klavier.

Danach hatte „Chortissimo“, die modernere Abteilung, ihren Auftritt. Zu Klavier (Tress) und Cajon (Daniel Vogler) brachte sie mit „Calypso Gloria“ ein karibisches „Gloria“ zu Gehör, das viel Freude versprühte. Vor den sechs folgenden englischen Liedern wurde jeweils die deutsche Übersetzung vorgetragen – eine schöne Idee, wurde doch deutlich, dass die Texte mehr Tiefgang haben als die Melodie vermuten lässt.

Den grandiosen Abschluss bildete der „Gesamtchor“ mit „Als aller Hoffnung Ende war“, bevor Sänger und Publikum gemeinsam „Oh du Fröhliche“ mit einem hingebungsvollen Tress an der Orgel sangen. Bodenmiller dankte der Kirchengemeinde von St. Martin mit Berthold Leupolz sowie allen Akteuren und lud im Anschluss zu Glühwein und Punsch ein.