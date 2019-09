Aufsitzrasenmäher stößt mit Traktor zusammen

Der 60-Jährige Fahrer eines Aufsitzrasenmähers hat sein Grundstück im Stadtgebiet gemäht und geriet dabei mit der Heckseite des Rasenmähers teilweise auf die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Traktor eines 78-Jährigen, der gerade an dem Grundstück vorbeifuhr und wegen eines parkenden Pkw auf die linke Fahrbahnseite ausgewichen war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fahrer von seinem Rasenmäher gestoßen, wobei er leicht verletzt wurde. Am Rasenmäher entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Traktor wurde nicht beschädigt.