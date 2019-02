Aufm Berg muss tiefer gegraben werden

Viel Musik und Tanz in acht Programmpunkten hat die Musikkapelle Eintürnen bei ihrem traditionellen Ball den zahlreichen Besuchern geboten.

Bereits der Einstieg ins Programm war klasse: Das von den Eintürner Musikern live gespielte musikalische Intro wurde von einem Videoclip gefolgt, in dem zwei Rocker, Vorstand Roland Schmid und Roland Weber, sich nach einem auf Ex im Ochsen in Weitprechts getrunkenen Glas Milch frisch gestärkt auf ihre Bikes schwingen und – begleitet von der Bikerhymne „Born to be wild“ pünktlich zum Musikballbeginn „auf dem Berg“ einfahren. Was durchaus wörtlich zu nehmen war, denn die beiden radierten mit ihren Mopeds einige schwarze Streifen auf den Hallenboden...

Schreibmaschine oder PC?

Zwei Generationen an Technikverständnis prallten bei dem Sketch über die Reparatur einer Schreibmaschine aufeinander. Frank Binzer (der Ältere) wollte nur das hängende „S“ seiner ihn 30 Jahre treu begleitenden Maschine reparieren lassen, während die jugendliche Fachkraft Markus Bendel so ein Gerät gar nicht kannte und ihm vorrechnete, dass er in dieser Zeit 26 Computer hätte „verbrauchen“ können.

Nach der gekonnten Tanzeinlage der Jungmusikantinnen Sophia Weber, Rosa Schöllhorn, Tabea Stephan und Amelie Stephan, Lena und Emma Kugler sowie Hanna Traub wurde bei den Stammtischgesprächen besondere Ereignisse in Eintürnen aufbereitet. Und weil das Ballmotto in diesem Jahr der „Walk of Fame in Hollywood“ war, gab es beim Wirt Arthur Bott für seine Gäste Stefan Binzer und Josef Schele „Sam’s“ Hotdogs und Dosenbier.

Ein übergroßer Biertisch

Die Geschichten, die dabei aufs Tapet kamen, waren allerdings ausgesprochen einheimisch. Zum Beispiel der für die Taufe vom Enkele bei Botts bestellte übergroße Biertisch, der von einem Riesenlastwagen angeliefert wurde – allerdings einen Tag zu spät. Und dessen Fahrer dann gleich noch beim Wegfahren „Botts Gaatteshaag“ über den Haufen fuhr.

Florian Weber, das Imitationsgenie der Eintürner Musikanten, gab den Standupcomedian Paul Panzer – mit genau derselben Frisur, die aussieht, als ob er mit seinen Fingern in eine Steckdose gelangt hätte.

Auftritt der Trällermädels

Heinz Schele, der souverän durch das Programm führte, erklärte, für den Auftritt der Trällermädels aus den Usa hätte der Musikverein keinerlei Kosten und Mühen gescheut. Dass Sonja Weber, Daniela Gut, Ines Bott, Tanja Stephan und an der Gitarre Alexander Dreher diesen Einsatz wert waren, bewiesen sie beim Zewa-Song. Logisch, dass sie dafür noch eine Zugabe draufsatteln mussten.

Tiefer graben

Florian Bott und Roland Schmid mussten gehörig ihre Muskeln spielen lassen, um – O-Ton Florian Bott – „am Freitagmittag für den Ortsvorsteherpatrioten“ noch einen Fahnenmast auf dem Berg aufzustellen. Wobei die intellektuellen Fähigkeiten der beiden ein wenig Unterstützung von Ann-Kathrin Häfele brauchten, um den überschüssigen Boden adäquat zu versorgen: „Ihr müsst halt tiefer graben, weil mir hier jo aufm Berg sind.“

Dem bereits erwähnten Ortsvorsteherpatrioten Berthold Leupolz war es vorbehalten, gemeinsam mit Heinz Schele, Günter Stephan, Roland Weber und Alexander Dreher mit ihrem Männergesang den musikalischen Schlusspunkt hinter dieses sehens- und hörenswerte Programm zu setzen.