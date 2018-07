Auf den Spuren der Torfstecher wandern

Lange Zeit wurde im Wurzacher Ried Torf abgebaut. Bei der Wanderung durch das ehemalige Abbaugebiet am Samstag, 21. Juli 2018 um 14 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, die Geschichte des Torfabbaus kennenzulernen.

Zeugen des Abbau sind neben den beiden Torfwerken vor allem der Riedsee und der Stuttgarter See, die die Teilnehmer der Führung kennenlernen werden, kündigt das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried an. Nachdem der Torfabbau im Ried endete, wurden in den ehemaligen Torfabbaugebieten Maßnahmen zur Sicherung des Wasserhaushaltes und zur Moorregeneration durchgeführt, die bei der Führung ebenfalls erläutert werden.

Die Wanderung führt Peter Depfenhart, Moorführer des Naturschutzzentrums. Treffpunkt ist am Samstag, 21. Juli, um 14 Uhr am Eingang zur Erlebnisausstellung Moor extrem im Rosengarten 1 in Bad Wurzach.

Die Wanderung dauert etwa drei Stunden, ohne Einkehrmöglichkeit. Bitte festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung mitbringen. Der Eintritt beträgt fünf, ermäßigt 4,50 Euro, Familien bezahlen 10, Kinder 2,50 Euro.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.wurzacher-ried.de