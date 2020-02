Auf Auto eingetreten – Polizei sucht Zeugen

In der Biberacher Straße in Bad Wurzach hat am Montagabend ein Unbekannter einen geparkten Pkw durch mehrfache Fußtritte stark beschädigt.

In der Zeit zwischen 18 und 19.45 Uhr trat der Täter laut Polizei mehrfach gegen die Fahrerseite und den Außenspiegel. Diese wurden stark beschädigt. Den Heckscheibenwischer riss der unbekannte Vandale gänzlich ab. Der Schaden an dem Honda Civic wird auf mehr als 2500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Wurzach nimmt unter Telefon 07564/2013 Hinweis auf den Verursacher entgegen.