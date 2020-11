Auch Leon Krusch von Corona ausgebremst

Für den Speedwayfahrer Leon Krusch ist eine Saison zu Ende, „die eigentlich nie begonnen hat“. So heißt es in einem Schreiben des 15-jährigen Seibranzers an die Presse. „In diesem Jahr hatte ich vieles vor und wollte so richtig durchstarten“, blickt er darin zurück. Das dreitägige Trainingslager in Italien sei perfekt und die Planung für 2020 so gut wie abgeschlossen gewesen. „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon etwa 20 Startverträge in der Tasche.“. Dann kam Corona. „Dank des MC Meissen durfte ich wenigstens drei Rennen bestreiten. Obwohl es nicht immer so lief wie ich wollte, konnte ich bei allen drei Rennen das Siegerpodest besteigen“, berichtet er und dankt seinen Sponsoren, Freunden und Gönnern sowie seinen Heimatvereinen MSV Herxheim und dem AC Landshut. foto: Breu