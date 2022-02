Auch bei kalten Temperaturen haben die Kinder viel Spaß

Im September des vergangenen Jahres hat der Waldkindergarten bei Wengenreute seinen Betrieb aufgenommen und kommt bei Kindern und Eltern gut an, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum neuen Kindergartenjahr 2022/2023 soll daher eine zweite Gruppe eingerichtet werden, einzelne Plätze sind hier noch frei.

„Schon morgens um halb acht, wenn die ersten Kinder eintrudeln, geht es los in der freien Natur“, berichtet Leiterin Andrea Kley aus dem Alltag im Waldkindergarten. „Als in den letzten Wochen Schnee lag, waren die ersten oft gleich nach der Ankunft mit Schneeschaufeln bepackt unterwegs und haben Wiesen und Wege geschippt oder Schneemänner gebaut.“ Wenn alle Kinder da seien, mache sich die Gruppe dann auf zu ihrer täglichen Wanderung durch den Wald. Dabei werde immer etwas Neues entdeckt, sei es im Winter eine Eisfläche zum Schlittern, ein Hügel zum Rutschen oder einfach nur ein neues Waldplätzchen zum Verweilen. „Alte Baumstämme werden hier zu Lokomotiven, ein Stockhaufen zum Schiff oder ein kleines Erdloch zu einer Wichtelhöhle“, so die Kindergartenleiterin zur fast grenzenlosen Fantasie der Kinder. „Zum Vesper geht es dann zurück in den beheizten Bauwagen, damit sich alle Aufwärmen und Stärken können, bevor es in die zweite Tageshälfte geht.“

Gerade in den letzten Wochen seien hier auf den schneebedeckten Flächen am Waldplatz und auf den Waldwegen viele Tierspuren gesichtet worden, berichtet Andrea Kley weiter. „Mit großem Interesse haben die Kinder versucht, die Spuren zu unterscheiden, um herauszufinden von welchem Tier diese sind. So lernen sie auch die heimischen Tierarten wie Dachs, Fuchs und Reh in ihrem natürlichen Lebensraum näher kennen.“ Gegen zwölf Uhr treffen sich die Kinder schließlich regelmäßig mit ihren drei Erzieherinnen zum Abschluss im Kreis unter dem Tarp-Zelt, um ihre Erlebnisse des Tages auszutauschen, Spiele zu spielen und Lieder zu singen.

Nachdem das Angebot bei Kindern und Eltern sehr guten Anklang findet, beabsichtigt die Stadt, das Angebot mit einer zweiten Gruppe ab Herbst zu erweitern. „Wir haben bereits verschiedene Anfragen und Anmeldungen, einzelne Plätze sind aber noch frei. Wenden Sie sich bei Interesse oder Fragen gerne an mich“, lädt die Kindergartenleiterin ein. Die Kontaktdaten lauten: Mail: kiga.waldkindergarten@bad-wurzach.de und Telefon 0175 / 907 20 44.