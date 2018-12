„Außerst gutes Gesamtergebnis“ für den Stadtwald

Der städtische Waldbesitz der Gemeinde war im Herbst Gegenstand eines sogenannten „Waldaudits“, bei dem Zustand und Bewirtschaftung der Waldbestände überprüft und beurteilt wurden. Der Auditor sprach der Stadt dabei bei lediglich einem Verbesserungsvorschlag ein äußerst gutes Gesamtergebnis aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Im Oktober wurde das Audit durch die Firma Din Certco durchgeführt und dabei zahlreiche Gespräche mit der Stadt als Waldbesitzer, Forstamt, Revierleiter und Förstern vor Ort geführt“, berichtet Stadtkämmerer und Dezernatsleiter Stefan Kunz. „Bei der Prüfung ging es beispielsweise um Aspekte wie Sturm- und Käferholzaufarbeitung, Naturverjüngung, Pflanzungen, Waldumwandlung von gefährdeten Fichtenbeständen in Eichenkulturen, Wildverbiss oder Naturschutzmaßnahmen.“

Die Prüfung habe sich daneben auch an zahlreichen weiteren Faktoren orientiert, etwa den erstellten Bewirtschaftungsplänen, ob ein Ausgleich zwischen Holznutzung und Holzzuwachs angestrebt, ob Kahlschläge grundsätzlich unterlassen, ob die Bewirtschaftung wald- und bodenschonend durchgeführt, Mischbestände erhalten und aufgebaut oder auf die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln möglichst verzichtet werde.

„Man könnte hier noch zahlreiche weitere Kriterien anführen. Dass bei der Prüfung dann lediglich ein Verbesserungsvorschlag bezüglich der Selbsterklärung zur Verwendung von Bio-Ölen und Sonderkraftstoffen in Fällen, in denen Brennholzkunden im Stadtwald aktiv werden, ist schon bemerkenswert“, sagt der Kämmerer erfreut. Besonders lobend erwähnt habe der Auditor in seinem Bericht die Zusammenarbeit zwischen Forstamt, Revierförstern und der Stadt. „Wir sind sehr dankbar für diese gute und unproblematische Zusammenarbeit vor Ort“, so Kunz. „Mein herzlicher Dank gilt daher auch dem Leiter des Forstamtes Leutkirch, Herrn Dingler, sowie unseren beiden Revierförstern Herrn Kurth und Herrn Högerle“.

In Bad Wurzach sind insgesamt rund 208 Hektar Wald im Eigentum der Gemeinde, rund 50 Prozent davon werden extensiv bewirtschaftet. Die andere Hälfte umfasst insbesondere die Flächen des Wurzacher Rieds mit hoher Bedeutung für Natur- und Artenschutz.

Der Baumbestand teilt sich insgesamt in rund 49 Prozent Fichte, 18 Prozent Tanne/Spirke/Kiefer, zwölf Prozent Birke, fünf Prozent Buche, drei Prozent Eiche sowie 13 Prozent sonstige Laubholzarten auf.

Der jährliche Holzeinschlag liege in der Regel bei etwa 10 000 Festmeter und damit deutlich unter dem Zuwachs, so dass über die Jahre hinweg der Holzvorrat derzeit zunehme.