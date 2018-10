Asylkreis feiert Erfolge mit orientalischem Abend

Der Asylkreis Bad Wurzach hatte am Mittwochabend zum Kulturcafé in die Mensa des Salvatorkollegs eingeladen. „Gemeinsam feiern“ war das Motto des Abends und die Ankündigung der Tanzgruppe „Habibi“ ein wahrer Besuchermagnet. Es war ein Abend der heiteren Freude, aber auch die Gelegenheit, die vergangenen sieben Monate einmal Revue passieren zu lassen.

Die Arbeit und das Engagement des Asylkreises Bad Wurzach in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung haben Früchte getragen. Die meisten Migranten sind sprachlich einigermaßen gut aufgestellt und an die Gepflogenheiten in Bad Wurzach angepasst. Murielle Willburger und Peter Sellmayr vom Treffpunkt Asyl verschweigen in ihren Ausführungen die Probleme nicht, die nach wie vor vorhanden seien.

Im vergangenen März wurden diverse Projekte angestoßen und den Besuchern beim Kulturcafé vorgestellt. Bedauerlicherweise, so Sellmayr, konnte das Wenigste davon umgesetzt werden. So sei die Sanitärsituation in der Leutkircher Straße immer noch desaströs. Die Problematik hierbei habe sich dahingehend zugespitzt, dass die dort lebenden 16 Migranten morgens zeitgleich das Haus verlassen müssten. Ob Schule, Ausbildung oder Arbeitsplatz, das Zeitfenster sei in der Früh knapp, und deswegen blieben Spannungen nicht aus. Nach einem Gemeinderatsbeschluss im Sommer habe man gehofft, die Container am Freibad zeitnah nutzen zu können, diesem Umzug stehe aber noch die Klärung der Eigentumsverhältnisse entgegen.

Murielle Willburger führt im Gespräch die Problematik des Aufenthaltstatus an. Nur Migranten mit einer gültigen Niederlassungserlaubnis dürfen demnach ein Arbeitsverhältnis eingehen. Da diese Erlaubnis jederzeit widerrufen werden könne, beziehungsweise auf eine Duldung herabgestuft werde, stehe der Arbeitsplatz auf unsicherem Fundament, was sowohl Arbeitgeber, als auch Arbeitnehmer gleichermaßen verunsichere. Arbeit sei ein wichtiger Ansatz, um die Motivation zu erhalten und die Persönlichkeit des Flüchtlings zu festigen.

„Ein geregelter, gleichmäßiger Tagesablauf stärkt die Psyche und hilft ungemein, Traumata verarbeiten zu können“, bringt es Murielle Willburger auf den Punkt. Trotz aller Widrigkeiten bleiben beide Vorstandsmitglieder positiv und zuversichtlich. Ein Gespräch mit Bürgermeisterin Alexandra Scherer stehe in naher Zukunft an, und eventuell ergeben sich dabei schon konkrete Lösungen, hofft Peter Sellmayr. Das ganze Team erfahre aber auch große Unterstützung, sein besonderer Dank galt Pater Friedrich Emde für die Nutzung der Räumlichkeiten im Salvatorkolleg.

Bei der anschließenden Feier zogen die Damen und der Herr der Tanzgruppe „Habibi“ unter der Leitung von Monika Müller-Ries zu orientalischen Klängen in prachtvollen Gewändern ein. Unzählige Münzen an Tüchern und Röcken klangen bei den rhythmischen Bewegungen mit, goldene Zimbeln verstärkten den Takt und die anmutigen Darbietungen der Tänzerinnen glichen einer Aufführung aus Tausendundeiner Nacht.

Kulinarisch vereinten sich an diesem Abend die Kulturen. Die Gäste selbst bestückten ein Büffet, das an Vielfalt und Farbenpracht die Traditionen der Kontinente in Einklang brachte undfür geschmackliche Überraschungen sorgte.