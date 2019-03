Arnacher Nachwuchs zeigt, was er kann

Der Musikverein Arnach hat am Sonntag seinen jährlichen Vorspielnachmittag veranstaltet. In der sehr gut besuchten Turn- und Festhalle zeigten die Nachwuchsmusiker/innen, was sie schon alles auf ihrem Instrument gelernt haben.

Sie spielten kurzweilige Stücke auf der Posaune, Klarinette, Querflöte, Trompete, Saxofon, dem Waldhorn, der Oboe und am Schlagzeug vor, die sie gemeinsam mit ihren Musiklehrern/innen extra für diesen Tag eingeübt hatten. Auch die Blockflötengruppen unter Leitung von Andrea Mall steuerten einen gelungenen Beitrag für diesen Nachmittag bei.

„Für unsere jüngsten Vereinsmitglieder ist es nicht alltäglich vor Publikum – noch dazu oft alleine – zu musizieren. Umso schöner war es für sie, dass sie den Vorspielnachmittag mit Bravour meisterten und beim Publikum für Begeisterung und viel Applaus sorgten“, heißt es Bericht des MV.