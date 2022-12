Arnacher Laienspielgruppe kehrt auf die Theaterbühne zurück

Die Laienspielgruppe des Fördervereins für Jugendausbildung beim Musikverein Arnach unter der Leitung von Matthias Tapper wird um den Jahreswechsel nach zweijähriger Unterbrechung wieder auf die Theaterbühne zürückkehren.

Zur Aufführung wird das Lustspiel in drei Akten „Nur Zoff mit dem Stoff“ von Bernd Gombold kommen. Spieltermine sind der 26., 28. und 30. Dezember sowie der 5. und 6. Januar jeweils um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Arnach. Am Freitag, 30. Dezember, und Freitag, 6. Januar, gibt es jeweils um 14 Uhr zusätzlich Nachmittagsvorstellungen.

Karten können bei Stephanie Jöchle, Telefon 07564/937727 oder 0163/2026408 (WhatsApp) oder per Email an theater@musikverein-arnach.de vorbestellt werden.

Zum Inhalt des Stücks: Franz und Erika Kohlkopf sind einfache Gemüsebauern, die sich täglich abrackern müssen, um finanziell über die Runden zu kommen. Ganz anders hingegen ihre Nachbarin Maja Müslein, die mit ökologischem Landbau und traditioneller chinesischer Heilkunst ordentlich Geld verdient.

Um ein paar Euros dazuzuverdienen, vermieten die Kohlkopfs ihre freien Zimmer für Feriengäste. Als plötzlich Mario, eine sehr dubiose Gestalt, auftaucht und ihm einige seltsame Pflanzensetzlinge andreht, wittert Franz das große Geld.

Zusätzlich mietet sich „Softie“ Thorsten als Gast bei den Kohlkopfs ein. Mit von der Partie sind auch noch die leichtgläubige Ladenbesitzerin Berta Lädele, Pizzabäcker Giovanni Tomati und seine impulsive Frau Maria.

So viele Gegensätze können schließlich nur im Chaos enden.