Jugendspieler des SV Arnach haben beim Regionalliga-Spiel FC Memmingen gegen den SV Heimstetten beide Teams beim Einlaufen begleitet. Wie der Verein mitteilt, brachten die Bambini-, F- und E-Jugendspieler die Fußballer voller Euphorie auf den Platz.

Nach einem kurzen Sprint in die erste Reihe der Tribüne, durften die Jugendspieler laut Mitteilung ein packendes Spiel miterleben, das mit vier Toren und zwei gelb-roten Karten alles geboten habe, was man sich hätte wünschen können. Nach dem Snack in der Pause – der FCM lag 0:2 hinten – hätten es sich die Jüngsten nicht nehmen lassen, die „Auf geht’s Memmingen, auf geht’s!“-Parole so laut ins Stadion zu brüllen, dass den spielerisch überlegenen Memmingern nichts anderes übrig geblieben sei, als die Chancen zu verwerten und in der 89. Minute ein 2:2 zu erzielen. Beim anschließenden Abklatschen hätten einige Spieler zugegeben, dass die tollen Arnacher Fans maßgeblich für den Punkt verantwortlich gewesen seien, heißt es.

Weitere Infos zum Spiel sowie ein Video (das Spiel kommt ab Minute 22 und zeigt am Anfang die Kinder des SV Arnach) gibt es unter www.fc-memmingen.de auf der Homepage des FC Memmingen.