Arnacher E-Jugend spielt in Frankreich

Endlich geht wieder was! Vom 14. bis 16. Mai war eine zwölfköpfige Truppe junger Fußballer vom SV Arnach zusammen mit ihrem Trainer Adrian Schneider, einigen Vätern und Vertretern des Luxeuil-Komitees zu einem Fußballturnier in die französische Partnerstadt eingeladen.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten am Sonntag die 16 Mannschaften von nah und fern von morgens bis abends ihr Spielkönnen und ihre Kräfte in zahlreichen Matches messen. Die Mannschaften waren dafür nicht nur aus der Region, z.B. aus Mulhouse, Besançon, Pontarlier oder Belfort ins Stade Maroselli gekommen, sondern auch von weiter her. Den längsten Anfahrtsweg hatte der Stal Rzeszow, der auf Einladung des FC Pays de Luxeuil sogar bis von Warschau hergefahren war. Und natürlich haben auch wir die Einladung in unsere Partnerstadt gerne angenommen. Schließlich war es nach der langen pandemiebedingten Abstinenz die erste Jugendbegegnung und sie fand, wie Herr Bürgermeister Burghard in seiner Ansprache betonte, in europäischer Brüderlichkeit und in fairem Wettkampf statt.

Zwei Pokale wurden in mehreren Runden ausgespielt: Der Pokal Claude Laurent (in Erinnerung an den langjährigen Stadtrat und Fußballbegeisterten, 2019 verstorben) in der sog. Championsleague sowie in der „Europaleague“ der Challenge FC Pays de Luxeuil. Auf diese Weise konnten die zahlreichen Zuschauer von der Tribüne oder vom Spielfeldrand aus die ca. 200 jungen Talente und die ebenfalls noch sehr jungen, aber professionell pfeifenden Schiedsrichter bewundern. Für das leibliche Wohl war dabei in jeder Hinsicht auch gesorgt und Spielmöglichkeiten und ein Karussell für die Kleinsten ließen keine Langeweile aufkommen. Insgesamt ein gelungenes Fußball- und Familienfest, das der noch junge Verein mit viel Engagement auf die Beine gestellt hatte.

Und es war noch mehr als das: Ein Teil der Einnahmen, die aufgrund der großzügigen Sponsoren sicher nicht zu gering ausgefallen sein dürften, kommt der nationalen Krebsliga (La Ligue contre le cancer) zugute. Somit konnte das Motto des Tages „16 équipes, même combat… tous vainqueurs“ (16 Mannschaften, ein Kampf...und nur Sieger) gut umgesetzt werden.

Und auch wenn die Mannschaften aus Luxeuil und Arnach nicht auf den vorderen Plätzen gelandet sind, dabeisein und einander kennenlernen, das war schließlich viel wichtiger. So hieß es dann beim Nachhausekommen: Wann kommen die zu uns? Und wann fahren wir wieder hin? - Das schönste Lob für die Partnerschaft und den Partnerschaftsverein.