Arnach atmet Benzinduft

Die Feuerschalen am Lagerplatz haben am Freitagabend guten Dienst geleistet. Beim Zusammensitzen war es zwar frisch, aber dank Motorradkluft, dem Feuer und frisch Gegrilltem sowie Fassbier hat es den Bikern gefallen. Am Waldhang reihten sich die Zelte von den weiterher angereisten Motorradfreunden. Am Samstagabend dröhnten die Motoren durch Arnach.

Die weiteste Anfahrt zum 39. Motorradtreffen der Motorrad-Fahrgemeinschaft (MFG) Arnach hatte dabei Matt Richards – rund 1000 Kilometer aus der südenglischen Grafschaft Surrey. Er schwärmt an der Weizentheke von der romantischen Route durch das Rheintal, über den Schwarzwald mit dem Titisee und natürlich von den deutschen Autobahnen. In zehn Stunden Fahrzeit schafft er die Strecke, einschließlich der Unterquerung des Ärmelkanals mit dem Autozug. Sprachprobleme? Fehlanzeige: Biker aus Holland und Ostfriesland helfen im Gespräch falls nötig. Dass eine Honda 1000 „cc“ hat, ist gleich mit Kubikzentimeter übersetzt. Am Dienstag muss er wieder daheim sein, „on the job“.

Nicht weit zu fahren hatte der DKW-Joe: Joachim Schnabel wohnt in Arnach. In breitem Sächsisch schwärmt er von seiner Maschine aus dem Jahr 1936. Die fachmännisch eigenhändige Restaurierung durch den Werkzeugmacher lässt die Zweitakter-Maschine aussehen wie frisch von der Auslieferung in Zschopau in Joes Heimat Sachsen. Die 29 Jahre im Allgäu haben sein Sächsisch nicht verändert, und er redet voller Stolz: „Mit der DKW war ich schon in Dresden“.

Die MFG hat kein Nachwuchsproblem. „Wir haben jetzt auch die Jungen mit den 125-erle,“ so Dirk Binder, Vorsitzender der rund 70 Mitglieder. Zwar veranstalten die Arnacher keine Motorradweihe – den Segen holen sie sich in Haidgau oder Herlazhofen – aber ihre „Ausfahrten für Jedermann“ sind sehr beliebt, auch bei Nichtvereinsmitgliedern. Es geht bald ins Zillertal und zum Großglockner ins Hotel Mölltalerhof. Die Anfahrt ist rund 450 Kilometer weit. Auch wegen der Kapazitätsgrenze des Hotels ist die Drei-Tage-Fahrt bereits ausgebucht.

Die Gebirgspässe locken die Herren und Frauen mit ihren PS-starken Maschinen. Eine Hatz über die Autobahn ist nicht mehr so in. „Des war halt scho a Sach, wenn man einen BMW mit über 250 Sachen überholt hat und der nicht mehr mitgehalten hat, weil der da abriegelt“, erzählt ein gesetzter Fahrer. „Aber heute nehmen wir alles ruhiger, auch die Rennhaltung ist nichts mehr – zu viel Belastung auf Ellbogen, Genick und Kreuz“. Und ein Blick auf die aufgereihten Maschinen bestätigt: „Wir sind heute für höhere und breitere Lenker – und sagen dazu Ruhestandslenker.“