Dem Thema „Armutsfalle für Frauen“ hat sich Pfarrerin Barbara Vollmer beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde Bad Wurzach gewidmet.

Das Frühstück war laut Mitteilung der Kirchengemeinde eine Veranstaltung im Rahmen der Initiative „Armut – Reichtum – Soziale Gerechtigkeit?!“. Begründete sei die Initiative laut Vollmer damit, dass die Kirche schon vom Alten Testament her den Auftrag habe, als Fürsprecher für bedürftige Menschen einzutreten.

Vollmer nannte viele Daten und Zahlen, die an den einzelnen Tischen Betroffenheit und ausgiebige Diskussionen auslösten. Beispiel Rente: Die Durchschnittsrente einer Frau habe 2017 bei 617 Euro gelegen, bei Männern seien es 1043 Euro gewesen. Aber auch junge Frauen seien betroffen. Laut Statistischem Bundesamt sind mehr als 28 Prozent der Frauen zwischen 18 und 24 Jahren armutsgefährdet.

Frauen bekommen deutlich weniger Lohn

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Frauen bekommen im Durchschnitt 22 Prozent weniger Lohn bei gleicher Arbeit – das ist laut Mitteilung der höchste Wert in den OECD-Ländern. Außerdem arbeiten Frauen deutlich häufiger in sozialen Bereichen, die oft unterbewertet und schlecht bezahlt sind; sie sind zudem immer mehr in Mindestlohnverhältnissen tätig.

Mehr als die Hälfte der Frauen verdiente 2016 maximal 1500 Euro netto, mehr als ein Viertel zwischen 500 und 1000 Euro; in der Einkommensgruppe zwischen 3500 und 4000 Euro sind nur 0,6 Prozent der Frauen vertreten – und das, obwohl mehr als die Hälfte der Studenten in Deutschland weiblich seien.

Durch die niedrigeren Einkünfte sind natürlich auch die Renten niedriger; und 450 Euro-Verdiener zahlen gar nicht in die Rentenversicherung ein. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, von denen 90 Prozent weiblich sind: 40 Prozent von ihnen beziehen Hartz IV, die, die arbeiten, sind steuerlich schlechter gestellt als Paare mit oder ohne Kind, so Vollmer.

Hart werde das Alter für westdeutsche Frauen der Babyboomer-Generation (heute 52 bis 56 Jahre), die überwiegend in Teilzeit arbeiten; mehr als 40 Prozent von ihnen müssen mit einer gesetzlichen Rente von unter 600 Euro im Monat rechnen. Und wer Grundsicherung beantragt, bekommt die Mütterrente abgezogen.

Andere Länder zeigen, so Vollmer, dass es gerechter zugehen kann. In der Schweiz etwa bekommt jeder eine Bürgerrente; in den Niederlanden wird Teilzeit aufgewertet, indem der Staat einen Teil der Sozialabgaben zuschießt; 93 Prozent der Österreicher zahlen in die Rentenversicherung ein – auch Beamte. Es wird Zeit, „dass der Staat aufhört, die Zuverdiener-Ehe durch Ehegattensplitting weiter zu fördern, und von einem Rentensystem abrückt, das nur den Eckrentner versorgt, der 45 Jahre ununterbrochen durchschnittlich verdient hat. Das ist fast immer ein Mann“, zitierte Vollmer Buchautorin Christina Bylow.