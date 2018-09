„Arglos zu sein ist lebensgefährlich"

Wolfgang Brenner hat am Sonntag im Bad Wurzacher Kurhaus den Friedrich-Schiedel-Literaturpreis 2018 erhalten.

Mahnende Worte von Brenner bei der Verleihung des Preises. Es gebe einen kulturellen Umbruch, nicht zum Guten. Die Menschen läsen nicht nur weniger, sie verspürten auch immer weniger Lust, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Vielen liege beispielsweise nichts mehr an einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialmus und den Verbrechen der Nazis. Das habe man besonders in den letzten Tagen und Wochen bemerkt. Wer die Gefahren nicht kenne, sei arglos – lebensgefährlich in Zeiten wie den unseren.

Das Kurhaus ist bestens besetzt. Gekommen sind viele aus Politik, Kultur, dem öffentlichen Leben, dazu interessierte Bürgerinnen und Bürger. Bürgermeisterin und Stiftungsvorsitzende Alexandra Scherer begrüßt nach dem Intro der Stadtkapelle besonders Wolfgang Brenner mit Frau und fünfköpfiger Familie, die beiden Altlandräte Guntram Blaser und Kurt Widmaier. Der amtierende Landrat Harald Sievers hat sich wegen einer Familienfeier entschuldigen lassen. Herzlich heißt Alexandra Scherer auch ihre beiden Vorgänger, Helmut Morczinietz und Roland Bürkle mit Gattinnen, Dietrich von Buttlar als Vertreter der Friedrich-Schiedel-Stiftung, Ulrike und Ursula Schiedel sowie Vorstand, Beirat und Jury der Literaturpreis-Stiftung willkommen.

In einer lebendigen Rede stellt Bürgermeisterin Scherer die Schiedel-Stiftung vor, die nicht nur den Literaturpreis vergibt, auch die Begabtenförderung am Salvator-Kolleg, das Projekt „Herz und Gemüt" sowie den Tafelladen unterstützt. Der Literaturpreis werde nach dem Willen des früheren Fabrikanten (Schiedel-Kamine) an Werke vergeben, welche die Geschichte des deutschsprachigen Raumes einem breiten Leserkreis menschlich bewegend und in würdiger, literarisch wertvoller Form nahe bringen. Der Preis verbinde damit Geschichtswissenschaft und Literatur und sei in dieser Form in Deutschland einzigartig.

Mit Wolfgang Brenners Buch „Zwischen Ende und Anfang – Nachkriegsjahre in Deutschland" werde ein dem Stiftungswillen in gänzlicher Weise entsprechendes Werk geehrt. Die Entscheidung der Jury sei einstimmig gefallen. Das Buch sei spannend geschrieben, lese sich leicht, sei sehr informativ.

Brenner beschreibt in seinem aktuellen Werk die Jahre 1945 bis 1949 als Interregnum, als Zwischenzeit zwischen dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft und der Gründung der beiden deutschen Nachkriegsstaaten BRD und DDR. Eindringlich werde die fundamentale Sorge ums eigene Überleben beschrieben, das Leid der mehr als zwölf Millionen Vertriebenen, die Politik der vier Besatzungsmächte.

Bedeutendes Zeichen

Frankreich habe besonders unter dem Krieg, und dem vorigen, gelitten. „Umso bedeutender ist unserer Freundschaft zu Frankreich, die wir mit unserer Partnerschaft mit Luxeuil-les-Bains besonders pflegen und der wir einen hohen Wert beimessen". Scherer überreicht Wolfgang Brenner die Urkunde sowie einen Scheck über 10 000 Euro. Heiterkeit kommt auf, als sie ihn dafür um eine Unterschrift bittet. Alles muss seine Ordnung haben.

Die ausführliche, dabei kurzweilige Laudatio hält Brenners „alter Freund" und Journalist Frank Johannson. Dieser ist seit 1999 Hörfunkdirektor beim Saarländischen Rundfunk, seit 2015 Mitglied der Historikerkommission der ARD. Er schildert Wolfgang Brenner als Cineast, der bildhaft und anschaulich die Welt näher bringt. Berichtet über die ersten Bücher Brenners, die Drehbücher fürs Fernsehen, dessen kultigen „Schmalenbach"-Kolumnen in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Johannson betont das Interesse Brenners an historischen Themen, er nähere sich in seinen Büchern den Konflikt-Schnittstellen der Zeit. „Zukunft braucht Herkunft" so ein Philosophen-Zitat.

Brenner wird in seinem Dankeswort persönlich. Er habe eigentlich beruflich kürzer treten wollen, betrachte diesen Preis aber als Ansporn, sich noch einmal „richtig reinzuhängen". Sein Schluss ist ein Gedicht eines berühmten Wurzachers: „Vagabund“ von Maler und Schriftsteller Sepp Mahler. „Ich habe gelebt als Mensch, gesehen die Erde, getrunken die Freiheit". Wunderschön.

Danach steht Wolfgang Brenner beim Sektempfang der Stadt für Gespräche bereit, am Nachmittag liest er im Kapitelsaal der Stadtbibliothek aus seinem preisgekrönten Werk. Ein ausgefüllter Sonntag.