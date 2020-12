Ape überschlägt sich - Fahrer verletzt

Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Bad Wurzach und Treherz wurde am Dienstag ein 70 Jahre alter Mann leicht verletzt.

Laut Pressemitteilung der Polizei bog der Mann mit seiner Ape, einem dreirädrigen Motorroller mit Fahrerkabine, aus der Einfahrt Steinental auf die Landesstraße ein und nahm dabei einem Audi-Fahrer, der in Richtung Treherz unterwegs war, die Vorfahrt. Durch die wuchtige seitliche Kollision überschlug sich der leichte Wagen und landete am Wiesenrand. Der 70-Jährige, der nur Schnittverletzungen und Prellungen erlitt, wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 11 000 Euro geschätzt. Sie mussten beide abgeschleppt werden.