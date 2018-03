Antrag auf Briefwahlunterlagen wieder online möglich

Knapp 11 400 Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag, 22. April, von 8 bis 18 Uhr in der Stadt Bad Wurzach wahlberechtigt. Wie bei den letzten Bundestagswahlen wird es wieder die Möglichkeit geben, Briefwahlunterlagen bei der Stadt online anzufordern, so die Stadtverwaltung.

„Die vergangenen Wahlen haben einen deutlichen Trend hin zur Briefwahl gezeigt“, berichtet Wahlleiterin Elke Osterkamp. Immer mehr Kommunen seien daher in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, den Bürgern den Zusatzservice anzubieten, online von zu Hause Briefwahlunterlagen zu beantragen.

Die Wahlbenachrichtigungskarten zur anstehenden Wahl seien in den letzten Tagen bereits an die Wahlberechtigten versandt worden. Auf den Karten sei der jeweilige Wahlraum angegeben, wie bei den letzten Wahlen würden auch wieder elf Wahlbezirke in der Gemeinde eingerichtet. „Für die Anforderung der Briefwahlunterlagen sind dann die auf der Wahlbenachrichtigungskarte angegebene Wahlbezirks- und Wählernummer mit anzugeben“, weist Osterkamp hin. Entsprechende Anträge könnten ab sofort über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung gestellt werden.

„Zusätzlich wird auf der städtischen Homepage in den nächsten Tagen noch ein Link zur Beantragung der Unterlagen eingerichtet, sobald dieser vom Rechenzentrum freigeschaltet ist. Allerdings werden die Briefwahlunterlagen selbst dann erst ab der Woche nach Ostern zugestellt, da der Gemeindewahlausschuss zunächst am 26. März über die Zulassung der Bewerber entscheiden wird und wir entsprechend die Stimmzettel erst danach drucken können“, erläutert die Wahlleiterin.

Wie bislang könnten Briefwahlunterlagen aber auch per Post oder persönlich im Bürgerbüro bzw. den Ortsverwaltungen zu den üblichen Öffnungszeiten beantragt werden. „Ein Wahlscheinantrag hierfür ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarten mit abgedruckt.“ Zu beachten sei, dass entsprechende Briefwahlanträge der Gemeinde bis spätestens Freitag, 20. April, 18 Uhr, zugegangen sein müssten. Außerdem müsse eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden, wenn Briefwahlunterlagen für jemand anderen beantragt werden.