Anselm Grün und Clemens Bittlinger und die Wege zum Glück

„Zum Glück gibt es Wege“: Ein Konzert unter diesem Titel mit Pater Anselm Grün und dem Pfarrer, Buchautor und vor allem Liedermacher Clemens Bittlinger gibt es gleich zweimal am 23. September in Bad Wurzach.

Wie man das Glück in seinem eigenen Leben entdecken kann, darum kreisen laut Ankündigung die Texte, Lieder und Gedanken des Paters und des Liedermachers, die seit vielen Jahren befreundet sind.

Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde St. Verena. Das erste Konzert beginnt um 18 Uhr, das zweite um 20.15 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Pfarrbüro St. Verena, im Reisebüro WWeiss in Bad Wurzach, in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee, der Ortsverwaltung Haisterkirch, der Katholischen Bücherei in Rot/Rot, bei Reifen Fischer in Leutkirch, der Metzgerei Walz in Eberhardzell und der Bücherei Kißlegg.