Anrufer geben sich als Enkel aus

Hellhörig geworden ist laut Polizei am Donnerstag gegen 16.45 Uhr eine 76 Jahre alte Frau in Bad Wurzach, als ein männlicher Anrufer bei ihr anrief und sich als ihr Enkel ausgab. Als sie ihm Fragen stellte, konnte dieser jedoch nicht einmal seinen Namen nennen. Da die Frau Zweifel hatte, dass es sich wirklich um ihren Enkel handelt, legte sie auf und verständigte die Polizei.

Ebenfalls nicht beeindrucken ließ sich eine 83-Jährige, als sie am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Anruf von einer Frau erhielt, die sich als ihre Enkelin ausgab. Die unbekannte Anruferin behauptete, dass sie ein Haus gekauft habe und bat deshalb um einen fünfstelligen Geldbetrag. Die betagte Frau reagierte jedoch geistesgegenwärtig, beendete das Gespräch und rief sofort ihre echte Enkelin an. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen versuchten Betrugs.