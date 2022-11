Anmelden für „Essen für alle“

Am 23. November starten die evangelische und die katholischen Kirchengemeinden in Bad Wurzach mit der Aktion „Essen für alle“ im evangelischen Gemeindehaus. Damit soll wöchentlich allen die Möglichkeit geboten werden, miteinander zu essen und ins Gespräch zu kommen.

Entwickelt hat sich die Idee aus der Verpflegung von Geflüchteten, die mit der Unterstützung der Firma Verallia in den vergangenen Monaten einmal in der Woche eine warme Mahlzeit im Pius-Scheel-Haus bekommen haben: Ein ökumenisches Team hatte das Essen vorbereitet, das in der Kantine von Verallia gekocht worden war. „Es wäre schön, wenn das Essen zu einem Ort der Begegnung von vielen werden würde", so Pastoralreferent Matthias Winstel von der katholischen Kirche, der die Aktion koordiniert.

„Essen für alle“ wird künftig jeden Mittwoch um 12.15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfinden. Dass das Essen für jede und jeden ist, betont Winstel extra. Um die Anzahl der Essen planen zu können, bitten die Organisatorinnen um Anmeldung eine Woche vorher beim katholischen Pfarramt, Telefon 07564/932940 oder per E-Mail an stverena.badwurzach@drs.de.