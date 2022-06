Anmeldefrist für Bad Wurzacher Flohmarkt endet am 12. Juni

Für den großen Flohmarkt am Samstag, 25. Juni, in der Innenstadt von Bad Wurzach können Verkäufer sich noch bis diesen Sonntag, 12. Juni, anmelden. Wie die Organisatoren von der Narrenzunft D’Riedmeckeler und vom Fischereiverein mitteilen, gibt es noch einige Plätze.

Die Veranstaltung unter dem Motto „Von Bürgern für Bürger“ beginnt um 7 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Die Innenstadt ist in dieser Zeit gesperrt. Am Schlossbrunnen gibt es Verpflegungsstände, am Vormittag hat die Jugendmusikschule zudem einen Tag der offenen Tür im Wurzacher Schloss.

Verkäufer können sich per E-Mail an flohmarkt.badwurzach@gmail.com anmelden oder näher erkundigen. Die wichtigsten Fakten: Der Preis für den Standmeter beträgt zehn Euro, Stände müssen drei, sechs oder neun Meter lang sein. Da der Flohmarkt bei jedem Wetter stattfindet, es also auch keine Rückerstattung der Standgebühren gibt, darf jeder sich auch einen Pavillon mitbringen. Neuware ist nicht erlaubt.