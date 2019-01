Anmelde- und Schnuppertermine für Kindergärten stehen fest

Noch in diesem Monat sollten Eltern ihre Kinder für das Kindergartenjahr 2019/2020 anmelden. Darum bittet die Stadt Bad Wurzach in einer Mitteilung, damit sie ihre Personalplanung entsprechend ausrichten kann.

Dies betrifft Eltern, deren Kinder zwischen September 2019 und Juli 2020 zwei beziehungsweise drei Jahre alt werden oder sind und in diesem Zeitraum einen Kindergartenplatz belegen möchten.

In den katholischen Kindergärten St. Verena, Eintürnenberg, Haidgau, Seibranz und Hauerz sowie im städtischen Kindergarten Regenbogen, Sonnentau, Arnach, Unterschwarzach und Ziegelbach werden Kinder ab zwei Jahren aufgenommen. Im katholischen Kindergarten Dietmanns sowie in der Ganztagesbetreuung im städtischen Kindergarten Regenbogen werden Kinder ab drei Jahren aufgenommen. Kinder unter zwei Jahren werden nur in den Kinderkrippen Regenbogen und Arnach aufgenommen.

Die Anmeldungen nimmt der jeweilige Kindergarten entgegen. In der folgenden Auflistung die Termine für die Schnupper- und Anmeldetage der Kindergärten.

Kindergarten und Kinderkrippe Regenbogen, Telefon 07564 / 3123, E-Mail regenbogen@kiga.bad-wurzach.de; Schnupper- und Anmeldetermin Montag, 21. Januar, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Kindergarten Sonnentau, Telefon 07564 / 935560, E-Mail sonnentau@kiga.bad-wurzach.de; Schnupper- und Anmeldetermin Donnerstag, 24. Januar, 14 bis 16 Uhr, Anmeldetermin Freitag, 25. Januar, 10 bis 12 Uhr.

Kindergarten St. Verena, Telefon 07564 / 3259, E-Mail: kiga-st.verena@web.de, Anmeldetermin Montag, 21. Januar, 7 bis 16 Uhr.

Kindergarten und Kinderkrippe Arnach, Telefon 07564 / 3211, E-Mail arnach@kiga.bad-wurzach.de; Schnuppertermin Freitag, 18. Januar, 9.30 bis 11.30 Uhr, Anmeldetermin Freitag, 18. Januar, und Dienstag, 22. Januar, jeweils 9.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Kindergarten Dietmanns, Telefon 07564 / 2406, E-Mail kiga-dietmanns@web.de; Schnuppertermin nach Vereinbarung, Anmeldetermin Montag 21. Januar, 7.30 bis 9.30 Uhr.

Kindergarten Maria Theresia Eintürnen, Telefon 07527 / 6623, E-Mail kath.kiga-eintuernenberg@t-online.de; Anmeldetermin Montag, 21. Januar, 14 bis 16 Uhr.

Kindergarten St. Nikolaus Haidgau, Telefon 07564 / 815, E-Mail kigahaidgau@gmx.de; Schnuppertermine nach Absprache, Anmeldetermin Donnerstag, 24. Januar, 8.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr.

Kindergarten St. Martin Hauerz, Telefon 07568 / 747, E-Mail kiga-st.martin-hauerz@t-online.de; Schnuppertermin nach Vereinbarung, Anmeldetermin Montag, 21. Januar, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Kindergarten St. Maria Seibranz, Telefon 07564 / 1660, E-Mail kindergarten.seibranz@web.de; Schnupper- und Anmeldetermin

Montag, 21. Januar, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Kindergarten Unterschwarzach, Telefon 07564 / 3630, E-Mail unterschwarzach@kiga.bad-wurzach.de; Schnuppertermin nach Absprache, Anmeldetermin Dienstag, 22. Januar, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Kindergarten Ziegelbach, Telefon 07564 / 3182, E-Mail ziegelbach@kiga.bad-wurzach.de; Schnuppertermin nach Absprache, Anmeldetermin Montag, 21. Januar, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.