Angstzustände sind mit intelligentem Kabarett behandelbar

Sie darf natürlich wiederkommen: So das eindeutige Ergebnis am Ende des faszinierenden Soloprogramms von Nora Boeckler , in dem sie sich am Samstagabend artig bei Adlerwirt Dieter Hierlemann für die bereits zweite Einladung bedankte.

Wie sehr die gebürtige Ludwigsburgerin mit ihrer erfrischend zugewandten, präsenten und spontanen Art beim Publikum angekommen ist, belegen allein zwei exemplarische Kommentare im Umkreis des Berichterstatters: „Echt gelungen und Klasse“ (zwei Zuhörerinnen aus Ravensburg) und „Ich war zufrieden von Anfang bis zum Ende“ (ein Kurgast aus Bad-Wurzach).

Der Erfolg dieser charmant-frechen Wahl-Kölnerin gründet sich zum einen in ihrer unverkennbaren Professionalität, die sie sich nach einer dreijährigen Theaterausbildung und in reger Bühnen- und Filmpräsenz angeeignet hat. Dabei hat sie sich aber in ihrer „One-Woman-Power-Show“ ihre feminine Natürlichkeit und Ausstrahlung bewahrt, um so sofort die Aufmerksamkeit und die Herzen im Saal zu gewinnen.

Zum anderen ist es für die Protagonistin wie für die Zuhörer eine gute Sache, wenn im Programm eine Geschichte als roter Faden erzählt wird, an der man sich entlang hangeln kann. So wie beim von Angst und Phobien geplagten „Nörle“, die mit ihrer Mutter mit dem Flix-Bus zu einem Wellnesswochenende nach Zitzenhausen fährt.

Genüsslich weicht dabei Nora Boeckler wiederholt vom Kurs ab und beleuchtet herrlich ätzend und übertreibend mit augenzwinkernden Leichtigkeit und perfekt rasch wechselnden Dialekten und Typen die aktuellen Themen und Probleme unserer Zeit: Von Selbstfindungskursen für egolose Normalos und Hubschrauber-Eltern über die Smartphone-Gesellschaft (Originalton Boeckler: „Biomasse mit Internet-Anschluss“) bis hin zur digitalen „Intelligenz“ im elektronisch gesteuerten Haushalt, die allerdings im „Gespräch unter Automaten“ herrlich eskaliert.

Zudem gewürzt und bereichert mit zwei ausdrucksvoll gesungenen Liedern über „Ich bin die Königin der Schisser“ und „99 Köttelbeutel“ sorgte so Nora Boeckler für eine gelungene Therapie gegen den verbreiteten Pessimismus in unserem Land, die mit anhaltendem Applaus quittiert wurde.