Amphibienschützer lassen sich fortbilden

Aus ganz Baden-Württemberg trafen sich vergangenes Wochenende Teilnehmer zu einem landesweiten Qualifikationsseminars, um sich an zwei Tagen in Bad Wurzach in Sachen Amphibienschutz fortbilden zu lassen. Dies teilt das Naturschutzzentrum mit. Ziel des im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried organisierten Seminars sei es gewesen, die Interessierten intensiv fortzubilden und engagierte Partner zu gewinnen, welche sich zukünftig im Rahmen des von der Umweltakademie initiierten Landesnetzwerks Biodiversität (Lebensvielfalt) für den Schutz von Kröten, Fröschen und Molchen einsetzen.

Am ersten Tag ging es um die 19 in Baden-Württemberg heimischen Amphibienarten, deren Bestandssituation, aktuelle Verbreitung, Gefährdungsursachen und Schutzmöglichkeiten. Ein besonderer Höhepunkt für die Seminarteilnehmer war laut Mitteilung die von Zentrumsleiter Horst Weisser geführte Exkursion ins Wurzacher Ried, bei der Amphibienlebensräume direkt erkundet wurden und es viel über ökologische Zusammenhänge innerhalb einer Moorlandschaft zu erfahren gab. Besonders erfreulich sei dabei die Wiederentdeckung des hochgradig gefährdeten Moorfrosches gewesen, der im Wurzacher Ried wohl eines seiner letzten Refugien im württembergischen Voralpengebiet habe.

Am Abschlusstag drehte sich alles um den praktischen Amphibienschutz, vor allem an Straßen. Der Autoverkehr stellt eine der wichtigsten Ursachen für den dramatischen Rückgang dieser Tiergruppe dar. Franz Renner vom Naturschutzzentrum konnte verschiedenste Schutzstrategien zeigen. Spezielle Leitsysteme, Fangzäune und dauerhafte Schutzeinrichtungen helfen hier an besonders betroffenen Stellen, Amphibienbestände zu erhalten. So auch in Bad Wurzach, wo die zur Amphibienwanderzeit über Nacht teils angeordnete Sperrung der Straße nach Wengenreute gerade in diesen Tagen aufgehoben worden ist, da die Amphibienpopulation nun im Beckenweiher angekommen ist.