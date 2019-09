Am 11. September geht der Unterricht wieder los

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Am Mittwoch, 11. September, beginnt das Schuljahr 2019/2020. Für allem für Schulanfänger ein neuer Lebensabschnitt. In einer Übersicht informiert die Stadtverwaltung Bad Wurzach über die Termine Schulbeginn, Einschulungsgottesdienst und Schulaufnahmefeier an den Schulen in der Großgemeinde.

Grundschule Arnach: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 7.30 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klasse 1 am 14. September, 9.30 Uhr in der Kirche; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 14. September um 10 Uhr in der Turnhalle.

Grundschule Bad Wurzach: Ökumenischer Gottesdienst Klasse 2 bis 4 am 11. September um 8 Uhr in der evangelischen Kirche; Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 8.45 Uhr; ökumenischer Gottesdienst Klasse 1 am 16. September, 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 16. September um 9.30 Uhr in der Grundschule.

Grundschule Ellwangen/Dietmanns: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 8.35 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klasse 1 bis 4 am 17. September, 9 Uhr in der katholischen Kirche Ellwangen; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 17. September um 9.30 Uhr in der Turnhalle Ellwangen.

Grundschule Eintürnen: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 7.45 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 1 bis 4 am 13. September, 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 13. September um 9.45 Uhr in der Turn- und Festhalle.

Grundschule Haid: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 8.50 Uhr; ökumenischer Gottesdienst Klasse 1 bis 4 am 16. September, 9.30 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche Haidgau; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 16. September um 10 Uhr in der Turn- und Festhalle.

Grundschule Unterschwarzach: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 8.20 Uhr; ökumenische Feier Klasse 1 am 13. September, 9 Uhr in der St.-Gallus-Kirche; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 13. September um 9.45 Uhr in der Turn- und Festhalle.

Grundschule Seibranz-Hauerz, Standort Seibranz: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 8.15 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 2 bis 4 am 17. September, 8.30 Uhr in der Kirche St. Ulrich; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 17. September um 9.30 Uhr in der Grundschule.

Grundschule Seibranz-Hauerz, Standort Hauerz: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 11. September, 8.15 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 1 bis 4 am 13. September, 8.30 Uhr in der Kirche St. Martin; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 13. September um 9.30 Uhr in der Grundschule.

Werkrealschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klasse 6 bis 10 am 11. September, 7.45 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 6 bis 10 am 11. September, 8.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 12. September um 8.30 Uhr.

SBBZ Bad Wurzach: Schulbeginn Klasse 2 bis 9 am 11. September, 7.45 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 2 bis 9 am 11. September, 8.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena.

Realschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klasse 6 bis 10 am 11. September, 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 11. September, 14 Uhr in der Mensa; Schülergottesdienst Klasse 5 bis 10 am 18. September, 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena.

Gymnasium Salvatorkolleg Bad Wurzach: Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 10. September, 18 Uhr in der Turnhalle Salvatorkolleg; Schulbeginn Klasse 5 bis 12 am 11. September, 7.45 Uhr.