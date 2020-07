Altreifen im Wald entsorgt

Am helllichten Tag hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr im Reisiswald zwischen Immenried und Eintürnen, etwa 80 Meter von der Einmündung zur Kreisstraße 7904 entfernt, fünf Altreifen (überwiegend 175/70 R13) und den Schlauch eines Schubkarrenrades illegal entsorgt. Dies geschah dort wohl zum wiederholten Mal, so die Polizei.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Umweltfrevler geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564 / 2013, zu melden.