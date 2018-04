Altersmedizin als „gute Option für die Gesellschaft“

Die Menschen werden, glücklicherweise, immer älter. Darauf stellen sich Kliniken und Ärzte ein. Auch die Rehabilitationsklinik der Waldburg-Zeil Kliniken in Bad Wurzach.

Sie beschäftigt in dem promovierten Mediziner Stefan Grammer – Facharzt für Neurologie und Psychiatrie mit den Schwerpunkten Geriatrie, Verkehrsmedizin, Sozialmedizin, Rehabilitationswesen und Forensische Psychiatrie – seit Juli 2014 einen Chefarzt für Altersmedizin (Geriatrie). Bad Wurzach hatte damit die erste altersmedizinische Abteilung im Reha-Verbund. Als Grammer begann, hatte sie 27 Betten. Mittlerweile ist sie auf mehr als 40 Behandlungsplätze angewachsen.

„Früher herrschte eher Nihilismus. Wenn ein alter Mensch beispielsweise wacklig auf den Beinen war, dann war das eben so. Heute finden Altersgebrechen viel mehr Aufmerksamkeit: So wie in den 1950er- und 1960er-Jahren die Kinderheilkunde vorangetrieben wurde, verhält es sich heute mit der Altersmedizin“, sagt Chefarzt Grammer.

Dabei geht es in der Waldburg-Zeil Klinik nicht um die akute Versorgung, sondern um Rehabilitation und Nachsorge – Grammer: „Wir sind sehr froh, dass die umliegenden Kliniken immer mehr akutgeriatrische Abteilungen eröffnen, denn in einer guten regionalen Versorgung gehört das zusammen“.

Ein traditioneller Schwerpunkt in Bad Wurzach ist die Behandlung orthopädischer und rheumatologischer Leiden wie chronische Schmerzen, Osteosarkopenie (Knochen- und Muskelschwund), Prothesentraining, Sturzfolgen, Unfallfolgen, Mobilisation nach Hüft- oder Kniegelenksersatz.

„Unsere neuen Behandlungspfade bei Diabetes, Gefäß- und Herz-Kreislauferkrankungen, der Tumornachsorge werden von den Patienten sehr gut angenommen. Erfolge haben wir auch in der Behandlung von demenziellen Syndromen und insbesondere bei Patienten, die an Altersdepressivität leiden. Diese zeigt sich mitunter in Form von Tag-Nacht-Rhythmusstörungen, Schwindelanfällen oder körperlichen Beschwerden ohne Befund.“, sagt der Mediziner, und der weiß aus seiner langjährigen Erfahrung: „Sie ist oft ein Resultat von Einsamkeit und der Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit.“

Die Bad Wurzacher Altersmedizin konzentriert sich soweit wie möglich auf nichtmedikamentöse Behandlung und eine aktivierende Rehabilitation. „Wir setzen auf eine nebenwirkungsarme Schmerztherapie“, so Stefan Grammer, „denn verschiedene Medikamente können die Körperwahrnehmung mindern. Hierdurch sind Ältere stark sturzgefährdet. Deswegen haben wir eine Sturzprophylaxe, eine Gangschule, ein Training der Koordination mit Behandlung von Schwindel sowie Bewegungsübungen bei Parkinsonerkrankungen, Schlaganfallfolgen und bei Lähmungen.“

Ziel der Behandlung, die immer individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten wird, ist „die Selbstständigkeit, idealerweise zu Hause“. In Bad Wurzach setzt man dabei vor allem auf die Wirkung von Gruppentherapien: 24 verschiedene Gruppen gibt es dort, zu den unterschiedlichsten Themen über Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Ernährung und Psychologie. Vor allem mit gemischten Gruppen aus Patienten mit den unterschiedlichsten Gebrechen habe das geriatrische Team besonders gute Erfahrungen gemacht. „Das ist ein ganz intensives gegenseitiges Befruchten.“

Rund drei Wochen beträgt im Schnitt die Behandlungsdauer in der WZ-Klinik. Etwa drei Viertel der Patienten kommen direkt nach einer klinischen Akutversorgung oder aus einer Kurzzeitpflegeeinrichtung nach Bad Wurzach. Die übrigen werden von Hausärzten geschickt, meist wegen Gangunsicherheit mit Sturzgefahr, wegen Gedächtnisstörungen oder Altersdepressionen.

„Die Zahl der Hausarzteinweisungen nimmt glücklicherweise zu“, sagt Grammer. „Denn je früher behandelt wird, desto größer die Chance, Schlimmeres zu verhindern. In Fragen der Altersmedizin kommt den Hausärzten so eine immer wichtigere Rolle zu.“

Vor allen Dingen aber, betont Grammer, sei die Früherkennung behandelbarer altersbedingter Probleme wichtig. „Das ist in der Gesellschaft auch schon angekommen, aber es ist noch viel Aufklärung nötig“, sagt er. „Ein großes Glück für ältere Menschen ist ein pfiffiger Enkel, der auf seine Großeltern achtet und im Internet das eine oder andere altersmedizinisch interessante Paper findet.“

„Das Interesse der Ärzteschaft, sich im Fach Geriatrie fortzubilden, ist da. Doch die Medizin kann die Anforderungen einer älter werdenden Generation nicht alleine stemmen.“, unterstreicht der Arzt. „Für eine gute Versorgung müssen alle Teile unserer Gesellschaft zusammenwirken. ,Gemeinsam statt einsam – das tut auch uns Alten gut!’ – diese Erfahrung kann unser Klinikteam nur bestätigen.“

Die Angebote für ältere Frauen sind in unserem Landkreis schon sehr gut und vielseitig etabliert. Bei den Männern besteht dagegen noch „Luft nach oben“. Hier gilt es zu verhindern, dass diese sich nach der Rehabilitation „wieder ins Schneckenhaus verkriechen“. Der Mediziner denkt hierbei generationsübergreifend zum Beispiel an Repair-Cafés, in welchen Junge und Alte Freude an den regelmäßigen Treffen haben und voneinander handwerkliches Geschick lernen können.

Eine derartige generationenverbindende Aufmerksamkeit bedeute, so der Mediziner, den älteren Menschen Monate oder Jahre mit einer größtmöglichen Autonomie zu schenken, und das sei doch eine gute Option für die Gesellschaft.