Alte Männer auf ebensolchen Windkraftanlagen

Die jüngsten Windkraftanlagen im Landkreis Ravensburg stehen im Windpark Wolfartsweiler auf der Gemarkung Bad Wurzach. Mit 18 Jahren auf dem Buckel zeugen die beiden Windmühlen der Firma AN Bonus von leider ausbleibender lokaler Unterstützung der Energiewende in den letzten Jahrzehnten. Am 7. Oktober erhielten die Anlagen Besuch von Männern, viele ebenfalls weit im Rentenalter. Im Vorprogramm zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ließen es sich die Mitglieder des Regionalverbandes Südwürttemberg des Bundesverbands Windenergie (BWE) nicht nehmen, die 68 Meter Nabenhöhe über Leitern zu erklimmen und die Technik aus den Anfangszeiten der Windenergie aus der Nähe anzuschauen.

Bei der nachfolgenden Versammlung im Gasthof Hirsch in Unterschwarzach zeigte sich, dass der Verband durchaus die moderne Informationstechnik beherrscht. Der BWE-Präsident, Hermann Albers, erläuterte per Videokonferenz aus Berlin die Fallstricke für die Windenergie in der politischen Landschaft: Tatsächlich erteilte Genehmigungen und die tatsächliche Errichtung von Windkraftanlagen bleiben weit hinter den ehrgeizigen Zielen der Ampelkoalition zurück. Schlimmer noch, es drohen bereits genehmigte Anlagen, die letztes Jahr in der Ausschreibung einen Zuschlag für ihre Einspeisevergütung erhalten haben, ungebaut zu bleiben. Die seither massiv gestiegenen Anlagenpreise können die Windmühlen über zwanzig Jahre kaum mehr einspielen.

Zarte Hoffnungszeichen gab es auch: Die Verbandsmitglieder diskutierten, außerhalb der eigenen Mitgliedschaft Jugendliche beispielsweise der Naturschutzorganisationen einzuladen. Über Besichtigungen wie der heutigen könnte man dann auch bei jungen Menschen Sympathie für die Windkraft zu erzeugen. Forst BW hat im Altdorfer Wald Flächen für 30 Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt, damit der Landkreis Ravensburg doch noch Anschluss an die erneuerbare Zukunft gewinnt. Und schließlich stellte Hilke Patzwald mit dem Verein Energiewende Vogt eine erste Bürgerinitiative für Windenergie vor. Vogt ist Anliegergemeinde am Altdorfer Wald.