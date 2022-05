Alte Handys in Schulen und Büchereien abgeben

Auch in Bad Wurzach ist am Mittwoch die Aktion „Goldhandys“, eine bundesweite Sammelaktion von Althandys gestartet. Die alten Handys werden recycelt oder wieder neu eingerichtet und verkauft, heißt es in einer Medienmitteilung.

Dabei garantiert die Organisation die sichere Löschung aller auf dem Handy befindlichen Daten. Der Erlös der Aktion kommt der Aktion „Schutzengel“ zugute, die sich für Kinder in Afrika einsetzt, vor allem in den Ländern, in denen Rohstoffe für Handys durch Kinder abgebaut werden, meist unter menschenunwürdigen Bedingungen.

Mit dabei sind in Bad Wurzach die Büchereien im Stadtgebiet, die Stadtbücherei sowie die beiden öffentlichen katholischen Büchereien in Seibranz und Hauerz. Dort sind Sammelboxen aufgestellt, in denen die Handys und auch Ladekabel eingeworfen werden können. Auch die Realschule Bad Wurzach und das Salvatorkolleg sind mit dabei: Dort können Schülerinnen und Schüler bis 31. Mai ihre alten Handys und die der ganzen Familie abgeben.

Auch in den katholischen Gottesdiensten in St.Verena am Sonntag 29. Mai, um 9 Uhr und um 10.30 Uhr können alte Handys abgegeben werden. Nach Abschluss der Aktion werden die Handys zentral gesammelt und an Missio zur Weiterverarbeitung übergeben. Missio ist ein katholisches Hilfswerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz und fördert Projekte in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika in den Handlungsfeldern Akuthilfe, Bildung, Pastoralarbeit, Ausbildung und Unterhalt.