Allgäuer Humor mit „Verstehen Sie Brass?!“ im Kurhaus

Die sieben Blechbläser von „Verstehen Sie Brass?!“ aus dem Raum Leutkirch versprechen für Sonntag, 23. September, um 19 Uhr im Wurzacher Kurhaus amüsante Stunden, Witz und Klamauk, garniert mit Brass-Klang – von traditionell bis zu Film- oder Popmusik.

Der Sound und das Blechinstrument sind meist unlackiert und in allen möglichen Krümmungen. „Wo mir no Buaba waret“ heißt das derzeitige Programm, telt der Veranstalter mit. Alle Musiker kennen sich auch schon seit sie „Buaba waret“ und hätten allerhand erlebt, heißt es. Es gab wilde Jugendzeiten und brave in der Kirche, es wurde getanzt und gesungen, oder es war einfach nur peinlich. Ihre erste CD mit dem Titel „Zungenkuss“ wird an diesem Abend präsentiert. Man darf gespannt sein.

Karten gibt es im Vorverkauf per E-Mail an tickets@verstehen-sie-brass.de oder in der Bad Wurzach Info, Telefon 0754/302150.