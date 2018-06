„All about davenport“ spielt am Karfreitag

Unter dem Titel „Weg vom Sofa hin zur Passion“ spielt die Band „All about davenport“ am Karfreitag, 18. April, um 18 Uhr in der Schloßkapelle Bad Wurzach. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Veranstalter ist die katholische Krankenhaus- und Kurseelsorge im Dekanat Allgäu-Oberschwaben. Die Musiker Nicole Martin (Gesang/Piano), Michael Sisto (Gesang/Gitarre) und Arno Haas (Saxophon) bringen bekannte Popsongs zu Gehör. Laut einer Ankündigung Musik, die man eigentlich eher beiläufig auf dem Sofa hört, um abzuschalten. Und durch dazu passende Gedanken von Kurseelsorger Raimund Miller wird das Ganze in das Geschehen von Karfreitag gestellt. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es hinter dem Schloss, am Kurhaus und beim Amtshaus.