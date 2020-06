Alkoholisierter Radler verletzt sich am Kopf

Im Einmündungsbereich der Sigebrandstraße in die Wengener Straße ist am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein alkoholisierter Radfahrer gestürzt und hat sich dabei im Kopfbereich verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der 60 Jahre alte Mann streifte in einem Baustellenbereich einen Bauzaun und kam zu Fall. Seine Verletzungen mussten in einem Krankenhaus untersucht werden. Aufgrund der Alkoholisierung des Mannes wurde bei ihm außerdem eine Blutprobe veranlasst. An seinem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.