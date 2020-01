Alkoholisierter Autofahrer rammt Bordstein

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend, nachdem er beim Abbiegen in die Ravensburger Straße einen Bordsteins übersehen hatte, seinen Führerschein abgeben müssen. Wie die Polizei mitteilt, bog der 21-Jährige gegen 22.25 Uhr mit seinem Mercedes von der Biberacher Straße in die Ravensburger Straße abbog und rammte dabei den Bordstein. Danach fuhr der Wagen in den Hinterhof einer Tankstelle. Zeugen des Vorfalls verständigten die Polizei.

Bei der sich anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Fahruntüchtigkeit des 21-Jährigen: Er hatte fast 1,5 Promille. Deswegen musste er seinen Führerschein abgeben. Im Vorfeld der Kontrolle kam es nach Erkenntnissen der Polizei beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Kastenwagen. Der Fahrer des Kastenwagens sei für die Polizei als Zeuge von besonderer Wichtigkeit und wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu melden.