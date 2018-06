Alkoholisierte Fahrerin wehrt sich gegen Polizei

Die Polizei hat Mittwochabend eine alkoholisierte Frau am Steuer ihres Wagens in Bad Wurzach gestoppt. Die Beamten hielten die Fahrzeuglenkerin gegen 22.10 Uhr in der Ravensburger Straße an.

Bei der routinemäßigen Kontrolle stellte sich heraus, dass die 50-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Da sich die aufgebrachte Frau gegen die weiteren Maßnahmen körperlich zur Wehr setzte, musste sie von den Beamten überwältigt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der 50-Jährigen wurde einbehalten. (pr)