Alexandra Scherer leistet den Amtseid in Bad Wurzach

Seit Montagabend, 19.17 Uhr, ist Alexandra Scherer offiziell Bürgermeisterin der Stadt Bad Wurzach.

Im Kursaal leistete die in wenigen Tagen 48 Jahre alt werdende CDU-Politikerin den Amtseid. Vereidigt wurde sie von stellvertretendem Bürgermeister Klaus Schütt. Danach sprach sie die Verpflichtungsformel sowie den historischen Bad Wurzacher Amtseid aus dem 16. Jahrhundert.

Alexandra Scherer wurde am 22. April dieses Jahres mit 78,7 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Sie ist die erste von der Bürgerschaft gewählte Frau an der Spitze einer Stadt im Landkreis Ravensburg. Scherer tritt die Nachfolge von Roland Bürkle an, der nach 16 Jahren im Amt nicht mehr kandidierte.