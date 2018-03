Alexandra Scherer kandidiert in Bad Wurzach

Die Stadt Bad Wurzach sucht am 22. April einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Roland Bürkle hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Alexandra Scherer, seit 2012 Bürgermeisterin von Erlenmoos, hat am Dienstag als erst Bewerberin ihre Unterlagen im Bad Wurzacher Rathaus abgegeben. Am selben Tag informierte sie auch den Erlenmooser Gemeinderat. „Wenn ich nochmal eine neue Herausforderung in Angriff nehmen will, dann bin ich jetzt im richtigen Alter“, sagt die 47-Jährige, die in Obersulmetingen wohnt.

Lange habe sie darüber nachgedacht, ob sie sich in Bad Wurzach bewerben soll. Sie habe das Thema mehrmals mit ihrer Familie besprochen, ihr Mann und ihre beiden Kinder tragen diese Entscheidung mit. „Meine Familie unterstützt mich. Sonst hätte ich diesen Schritt natürlich nicht gemacht“, sagt Scherer. Außerdem habe sie sich die Frage gestellt, ob sie es zum jetzigen Zeitpunkt verantworten könne, Erlenmoos in die Hände eines neuen Bürgermeisters zu übergeben. „Ich bin zu der Überzeugung gekommen, ich kann es verantworten“, sagt Scherer und betont: „Es gibt keinen Grund, Erlenmoos zu verlassen.“ Aber manchmal gehe unerwartet eine Tür auf, und so eine Gelegenheit müsse man dann nutzen.

Kandidatur als „große Chance“

Mit Bad Wurzach hatte Alexandra Scherer bislang noch nicht allzu viele Berührungspunkte. Dies müsse aber kein Nachteil sein, sagt sie, ganz im Gegenteil. „Bad Wurzach ist sehr reizvoll. Mir gefällt der Ort, er vereint städtischen Charakter mit ländlichen Strukturen. Er verfügt über eine gute Infrastruktur und gesunde Finanzen, bietet also Gestaltungsspielraum“, sagt Scherer. Sie sieht ihre Kandidatur als „große Chance, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, um mit Menschen und für Menschen eine größere Kommune mit ihren zahlreichen Teilorten zu gestalten“.

Darüber hinaus sieht die Bewerberin, die sich eine „Kommunalpolitikerin aus Leidenschaft“ nennt, in Bad Wurzach „ideale Bedingungen“, um ihre Ambitionen als Bürgermeisterin in Taten umzusetzen. Einen Schwerpunkt der künftigen Kommunalpolitik stellt laut Scherer die wirtschaftliche Weiterentwicklung dar – sowohl im Tourismus und Kurbetrieb als auch in der Stärkung als Wirtschaftsstandort. Auch den Ortschaften will sie besondere Aufmerksamkeit widmen. Da sie auf dem Bauernhof ihrer Eltern aufgewachsen sei und auch als Ortsvorsteherin „jahrelang mittendrin im ländlichen Leben“ agiert habe, wisse sie, worauf es ankommt, „damit unsere Ortschaften lebendige Gemeinschaften bleiben und auch den Anforderungen unserer Zeit gewachsen sind“.

Mit ihrer Ausbildung und Berufspraxis bringt die 47-Jährige einige Erfahrung mit. Zu ihrem Werdegang zählen unter anderem ein Studium an den Fachhochschulen für Öffentliche Verwaltung in Köln und Dieburg, ein Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin sowie eine Tätigkeit beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit Schwerpunkt internationale Verträge. Acht Jahre lang war sie Ortsvorsteherin von Obersulmetingen, bevor sie 2012 zur Bürgermeisterin von Erlenmoos gewählt wurde.