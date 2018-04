Alexandra Scherer gewinnt die Wahl in Bad Wurzach

Alexandra Scherer ist neue Bürgermeisterin der Stadt Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg. Die CDU-Politikerin gewann die Wahl am Sonntag. Im ersten Durchgang setzte sie sich gegen fünf Mitbewerber mit 78,7 Prozent klar durch.

Die zweitmeisten Stimmen holte der parteilose Steffen Deutschenbauer mit 12,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,5 Prozent.

Scherer ist derzeit Bürgermeisterin der Gemeinde Erlenmoos im Landkreis Biberach. Das Amt in Bad Wurzach tritt sie wahrscheinlich am 16. Juli an.

Mehr in Kürze an dieser Stelle.

Am Sonntag wählt Bad Wurzach einen neuen Bürgermeister. Gleich sechs Kandidaten treten an, um die Nachfolge von Roland Bürkle zu übernehmen. Das Interesse an den Kandidaten bei der Podiumsdiskussion der Schwäbischen Zeitung am gestrigen Abend war deshalb groß. Rahel Krömer und Alexis Albrecht haben bei den Bürgern nachgefragt, was sie von ihrem neuen Bürgermeister erwarten.